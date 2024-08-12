Часть домов в центре Барнаула останутся без горячей воды на два дня

Под отключение попадут дома на восьми улицах

12 августа 2024, 08:46, ИА Амител

Ванная / Фото: pxhere.com/ru/photo/1206071

В Барнауле на два дня отключат горячую воду у части домов в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отключение продлится с 10.00 12 августа до 10.00 14 августа. Это необходимо для продолжения ремонтных работ на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской.

Подачу ресурса ограничат по следующим адресам:

- Ул. Короленко, 26;

- ул. Никитина, 28, 40;

- ул. М. Горького, 43, 45;

- ул. Интернациональная, 26, 49, 54, 56, 62;

- ул. Анатолия, 60, 62, 64, 68, 6;

- пр. Ленина, 24, 30;

- ул. Партизанская, 44, 61, 69, 71;

- ул. Пролетарская, 60а, 61, 62, 65, 67.