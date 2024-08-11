Реверсивное движение ввели на Павловском тракте в Барнауле

Продлится такой режим движения до 28 августа

11 августа 2024, 10:05, ИА Амител

Участок, где ввели реверсивное движение / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

В Барнауле с девяти утра 11 августа на участке Павловского тракта ввели реверсивное движение.

На участке пересечения с Новороссийской улицей произошли изменения. Теперь для водителей доступны три полосы движения: две полосы в сторону центра города и одна полоса из центра в спальные районы. В течение суток количество полос в каждом направлении будет меняться. Крайняя правая полоса четырёхполосного тракта в данный момент недоступна из-за реконструкции сетей водоснабжения.

С 22:00 до 15:00 следующего дня - две полосы в сторону центра города и одна полоса из центра города в спальные районы.

С 16:00 до 21:00 - две полосы из центра города в спальные районы и одна полоса в сторону центра города.

Часовые окна с 15:00 до 16:00 и с 21:00 до 22:00 предусмотрены для перемещения технических средств, позволяющих организовать безопасное дорожное движение.



При этом общественный транспорт продолжит ходить по тем же маршрутам.