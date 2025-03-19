Ресторан сгорел на туристической базе на Алтае

Пожарные выясняют причину произошедшего

19 марта 2025, 10:20, ИА Амител

Горящий ресторан / Фото: МЧС Республики Алтай

Горящий ресторан / Фото: МЧС Республики Алтай

Ресторан на территории туристической базы сгорел в Чемальском районе Республики Алтай в ночь на 19 марта, сообщили в местном МЧС.

"В 00:21 поступило сообщение о пожаре в Чемальском районе в селе Турбаза "Катунь" в ресторане туристической базы. В 02:14 ликвидировано открытое горение на площади 450 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

На месте работали 22 специалиста на семи единицах техники, в том числе три звена газодымозащитников, состоящих из девяти человек. Пострадавших нет.

Причину произошедшего уже устанавливают. Условиями развития пожара стали позднее обнаружение и сообщение, отметили в МЧС.