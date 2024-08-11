Часть камер видеофиксации перенесут в Алтайском крае

Некоторые придется демонтировать

11 августа 2024, 12:10, ИА Амител

Камеры видеонаблюдения / Фото: pxhere.com/ru/photo/774806

С 1 сентября вступят в силу изменения в федеральном законе, регулирующем установку камер фотовидеофиксации. Этот вопрос обсуждался на совещании в Министерстве транспорта Алтайского края, пишет "Толк".

Камеры можно устанавливать только в определённых местах: на аварийно опасных участках дорог, на перекрёстках, где за год произошло четыре и более ДТП или две и более аварии с пострадавшими, на пешеходных переходах и над знаками, запрещающими стоянку или остановку транспортных средств. Также камеры могут быть установлены в местах проведения дорожных работ и на выделенных полосах. Кроме того, Госавтоинспекция может решить установить камеры после анализа аварийности на дорогах.

Оказалось, что некоторые комплексы фотовидеофиксации в Алтайском крае не соответствуют новым требованиям, поэтому их демонтируют или перемещают в другие места. Министр транспорта региона Антон Воронов поручил решить этот вопрос и привести камеры в соответствие с новыми правилами в кратчайшие сроки.