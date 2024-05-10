Часть пациентов бийской ЦГБ вернули в здание после пожара

По словам главврача, руководство учреждения оценивает ущерб от возгорания

10 мая 2024, 14:15, ИА Амител

Эвакуация пациентов из ЦГБ Бийска / Фото: МЧС России

В Бийске часть пациентов вернули в здание Центральной городской больницы после пожара в отделении терапии, сообщил главврач Сергей Ковязин.

По его словам, больных пострадавшего отделения разместили в свободных палатах других профилей, а вновь поступающих пациентов направят в городскую больницу № 2.

"Сейчас оцениваем размер ущерба и начинаем готовить под терапию отделение на пятом этаже, в котором планировали разместить реабилитацию. На этот период принято решение пациентов терапевтического профиля (вновь поступающих в больницу) госпитализировать в горбольницу № 2", – цитирует Ковязина "БР".

Пожар в ЦГБ Бийска случился утром 10 мая. В МЧС Алтайского края рассказали, что был спасен 41 человек, еще 33 эвакуировано.