Часть Красноармейского и Ленина перекроют в Барнауле на время ремонтных работ

Ограничение будет проходить в несколько этапов

27 июня 2024, 22:59, ИА Амител

План перекрытия проезда / Фото: пресс-центр мэрии

С 1 июля в Барнауле начнется масштабная реконструкция сетей на проспекте Красноармейском. Как сообщает пресс-центр мэрии, из-за этого потребуется в несколько этапов ограничить движение на проспекте.

Так, первый этап производства работ (по нечетной стороне Красноармейского) планируется выполнить с 1 июля до 4 августа, с перекрытием движения на участке по нечетной стороне пр. Красноармейского от ул. Папанинцев до ул. Песчаной.

Второй этап работ, по четной стороне, пройдет с 5 по 8 августа. Движение перекроют от улицы Песчаной до улицы Папанинцев.

Также ремонтные работы пройдут и на пересечении проспекта Ленина с улицей Партизанской. С 1 июля по 31 августа работы будут вестись на Партизанской в границах от пр. Ленина до улицы Максима Горького, а с 5 по 18 августа – на Партизанской в районе пересечения с пешеходной аллеей на Ленина.

Таким образом, перекрытие четной стороны проезжей части проспекта Ленина планируется с 16 по 18 августа, нечетной стороны проезжей части – с 23 по 25 августа. Работы будут проводиться в выходные дни для снижения неудобства жителей и гостей города.