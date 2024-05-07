Часть проспекта Ленина перекроют в Барнауле для репетиции построения гарнизона

Водителей призвали заблаговременно убирать свои транспортные средства из зоны, в которой запланировано прекращение движения транспорта

07 мая 2024, 14:43, ИА Амител

Движение на части проспекта Ленина ограничат вечером 7 мая из-за подготовительных мероприятий к празднованию Дня Победы. Сегодня там состоится репетиция построения Барнаульского гарнизона.

Как сообщает пресс-центр мэрии, с 18:00 до 21:00 будет ограничен проезд по нечетной стороне проспекта от улицы Молодежной до улицы Димитрова. Из-за этого временно изменится схема движения транспорта:

маршруты № 20, 35, 53, 55, 109, 109оп, 110 при движении в сторону пл. Баварина будут объезжать участок через проспект Комсомольский;

троллейбус № 1 при движении на конечный остановочный пункт "Стадион" будет проезжать по площади Победы, проспекту Строителей и проспекту Ленина, далее – по маршруту. В обратном направлении: проспект Ленина – проспект Строителей – площадь Победы;

троллейбус № 7 при движении на конечную остановку на Взлетной будет двигаться по площади Победы – Строителей – Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении: Ленина – Строителей – площадь Победы.

Водителей призвали заблаговременно убирать свои транспортные средства из зоны, в которой запланировано прекращение движения транспорта.