Часть проспекта Ленина перекрыли до вечера в Барнауле
Схемы движения общественного транспорта изменились
19 мая 2024, 10:46, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087
В Барнауле для проведения марафона "ЗаБег" перекрыли несколько дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Движение закрыто по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, от Строителей до ул. Гоголя, нечетной проезжей части Ленина, от Строителей до ул. Короленко. Ограничения продлятся до 19:00.
Вместе с тем изменились и схемы движения общественного транспорта. Обо всех изменениях можно узнать на сайте городской администрации.
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