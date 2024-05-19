Часть проспекта Ленина перекрыли до вечера в Барнауле

Схемы движения общественного транспорта изменились

19 мая 2024, 10:46, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

В Барнауле для проведения марафона "ЗаБег" перекрыли несколько дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение закрыто по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, от Строителей до ул. Гоголя, нечетной проезжей части Ленина, от Строителей до ул. Короленко. Ограничения продлятся до 19:00.

Вместе с тем изменились и схемы движения общественного транспорта. Обо всех изменениях можно узнать на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле байкеры открыли мотосезон, проехав колонной по дорогам города.