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Часть проспекта Ленина перекрыли до вечера в Барнауле

Схемы движения общественного транспорта изменились

19 мая 2024, 10:46, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

В Барнауле для проведения марафона "ЗаБег" перекрыли несколько дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Движение закрыто по всей ширине четной проезжей части проспекта Ленина, от Строителей до ул. Гоголя, нечетной проезжей части Ленина, от Строителей до ул. Короленко. Ограничения продлятся до 19:00.

Вместе с тем изменились и схемы движения общественного транспорта. Обо всех изменениях можно узнать на сайте городской администрации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле байкеры открыли мотосезон, проехав колонной по дорогам города.

Барнаул Спорт Дороги

Комментарии 3

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комсомолец 70 х годов

10:50:52 19-05-2024

Сегодня День ПИОНЕРОВ! Поздравляю! Взвейтесь кострами синие ночи, мы пионеры дети рабочих!

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Бартоломео

12:31:47 19-05-2024

А как же цели безопасности? А?

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Гость

13:09:06 19-05-2024

Почему это мероприятие не проводится в на свежем воздухе, в лесу а в загазированном городе?

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