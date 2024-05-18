Барнаульские байкеры открыли мотосезон
Мотоциклисты проехались от "Водного мира" по центру города и двинули обратно
18 мая 2024, 16:30, ИА Амител
Мотоциклисты в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
Гигантская колонна байкеров проехалась днем 18 мая по центру Барнаула. В этот день мотоциклисты отмечают открытие сезона.
Байкеры следовали от пляжа "Водный мир" по Красноармейскому проспекту до площади Победы, а оттуда – назад через Фирсово.
Фото и видео колонны опубликовал телеграм-канал "В курсе 22".
После заезда на пляже начнется вечерняя программа с песнями, выступлениями, гонками и прочими развлечениями для любителей мотоциклов.
Продлится мотосезон до начала осени. В 2023 году он завершился 9 сентября.
17:36:27 18-05-2024
Эти персонажи, своими серунами, нарушают тишину и покой в городе. Не дают жителям спать по ночам. С какой целью полицаи их сегодня провели их по своему городу, как военнопленных ?
17:49:20 18-05-2024
Почему по встречке? Для них что нет закона?
18:53:15 18-05-2024
Очень сильно не люблю этих громыхающих в любое время суток.
19:58:57 18-05-2024
Пусть тот, кто на двух колесах ночью "матку" из своего транспорта выворачивает и мешает спать жителям, встретит свой столб... А нормальным пацанам/мужикам/дедушкам ни гвоздя ни жезла!!
20:27:19 18-05-2024
Может быть это хорошие люди.
Некоторые из них живут не долго.
Но рычанием своих мозготрясов , особенно по ночам, они проявляют неуважение, ко всем остальным жителям нашего города. Соответственно и у барнаульцев нет к ним ни жалости, не уважения ( кроме родных и близких их)...
04:21:37 19-05-2024
Гость (20:27:19 18-05-2024) Может быть это хорошие люди.Некоторые из них живут не до... У барнаульцев, судя по комментариям, вообще ни к кому нет уважения. Про жалость даже не вспоминайте.
21:37:10 18-05-2024
Самокаты вам мешают, мотики - мешают, собаки - мешают!)) авто у дома - тоже! Вы сами себе только не мешаете, правильно?🤔
09:52:01 19-05-2024
Гость (21:37:10 18-05-2024) Самокаты вам мешают, мотики - мешают, собаки - мешают!)) авт... Да они настолько злые, что даже сами себя могут до крови искусать.
09:01:47 19-05-2024
Сначала разрешили, разрекламировали, обеспечили проезд по встрече (судя по фото). Чем же эти байкеры так прославились?.. А потом давай ловить за нарушения ПДД. Просто цирк с конями, железными.
16:58:26 19-05-2024
О какой встречке идёт речь? На фото Красноармейский проспект в районе Спартака, если что там три полосы...
17:15:20 19-05-2024
Смотрю нигде их не любят.
У нас тоже вчера таких же провели по городу с кортежем. Едут сигналят, машут, а им никто в ответ не машет)) А самое интересное, что едут эти нарушители спокойствия с загнутыми номерами в составе машин ДПС. Абсурд.
Ну и через 30 минут они снова начали носиться и шуметь по улицам.