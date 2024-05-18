Барнаульские байкеры открыли мотосезон

Мотоциклисты проехались от "Водного мира" по центру города и двинули обратно

18 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Мотоциклисты в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

Гигантская колонна байкеров проехалась днем 18 мая по центру Барнаула. В этот день мотоциклисты отмечают открытие сезона.

Байкеры следовали от пляжа "Водный мир" по Красноармейскому проспекту до площади Победы, а оттуда – назад через Фирсово.

Фото и видео колонны опубликовал телеграм-канал "В курсе 22".

После заезда на пляже начнется вечерняя программа с песнями, выступлениями, гонками и прочими развлечениями для любителей мотоциклов.

Продлится мотосезон до начала осени. В 2023 году он завершился 9 сентября.