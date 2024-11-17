Часть Рубцовска останется без тепла из-за аварии на сетях

СМИ говорят, что подмерзнуть придется 73 тысячам человек

17 ноября 2024, 12:12, ИА Амител

Отопление / Фото: pxhere.com/ru/photo/994596

В Рубцовске на магистральном трубопроводе произошла авария, которая привела к отключению отопления в сотнях домов на сутки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Повреждение было обнаружено на трубопроводе системы отопления диаметром 600 мм. По информации от компании "РубТЭК", с 08:00 18 ноября до 08:00 19 ноября будет прекращена подача отопления для проведения ремонтных работ.

Ограничение коснется 545 многоквартирных домов, 360 домов в частном секторе, а также детских садов, школ, больниц и других организаций. Всего без отопления останутся более 73 тысяч человек, сообщает "Местное время".

Подачу теплоносителя ограничат по адресам: Алейский, 25, К. Маркса, 229, 231, 233, 235, 284, Красная, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 85, 87, 89, 91, Крупской, 225, 256, Ленина, 168, 170, 172, 174, Рубцовский, 18, 18а, 20, 22, 34, 36, 38, Сельмашская, 10, 6 и далее в границах улиц от пр. Рубцовского в северном направлении до ул. Никольской, включая потребителей северной и западной частей города по улицам: Ключевская, Троицкая, Красногорская, Заринская, Тракторная, 15, 17, Рабочий тракт, 18б, 20, Мечникова, Полтавская, Мичурина, Павлова, Циолковского, Менделеева, Одесская, пр. Калашникова.