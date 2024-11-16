В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности
Жителям вручали памятки и проводили с ними профилактические беседы
16 ноября 2024, 18:33, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула / barnaul.org
В Барнауле 16 ноября провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.
Эти мероприятия прошли во всех районах города:
- Индустриальный – частный сектор в селе Власиха;
- Центральный – улица Просечная;
- Октябрьский – ул. 5-я Западная;
- Железнодорожный – ТОС "Молодежный";
- Ленинский – село Гоньба.
В рамках этих рейдов людям вручали памятки по противопожарной тематике и проводили с ними профилактические беседы.
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