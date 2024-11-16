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В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручали памятки и проводили с ними профилактические беседы

16 ноября 2024, 18:33, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org
Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле 16 ноября провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.

Эти мероприятия прошли во всех районах города:

  • Индустриальный – частный сектор в селе Власиха;
  • Центральный – улица Просечная;
  • Октябрьский – ул. 5-я Западная;
  • Железнодорожный – ТОС "Молодежный";
  • Ленинский – село Гоньба.

В рамках этих рейдов людям вручали памятки по противопожарной тематике и проводили с ними профилактические беседы.

Барнаул

Комментарии 3

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Курлык

18:36:51 16-11-2024

А ТЦ не хотят проверить?

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Гость

20:47:16 16-11-2024

Курлык (18:36:51 16-11-2024) А ТЦ не хотят проверить? ... Промку надо проверять! В обязательном порядке. Время такое...

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Гость

22:10:10 16-11-2024

Курлык (18:36:51 16-11-2024) А ТЦ не хотят проверить? ... Бизнес старший не велит кошмарить

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