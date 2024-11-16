В Барнауле провели рейды по пожарной безопасности

Жителям вручали памятки и проводили с ними профилактические беседы

16 ноября 2024, 18:33, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле 16 ноября провели очередные рейды по пожарной безопасности, сообщили в администрации города.

Эти мероприятия прошли во всех районах города:

Индустриальный – частный сектор в селе Власиха;

Центральный – улица Просечная;

Октябрьский – ул. 5-я Западная;

Железнодорожный – ТОС "Молодежный";

Ленинский – село Гоньба.

В рамках этих рейдов людям вручали памятки по противопожарной тематике и проводили с ними профилактические беседы.