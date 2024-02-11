Часть улицы Матросова перекрыли в Барнауле из-за аварии

Предположительно, ремонт завершат в полночь 12 февраля

11 февраля 2024, 19:30, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

В Барнауле из-за коммунальной аварии перекрыли часть улицы Матросова. Об этом рассказали в пресс-службе "Росводоканал Барнаул".

Авария произошла у дома № 12.

Временно ограничили холодное водоснабжение по следующим адресам: ул. Матросова, 3, 3б, 4, 5, 5а, 7, 7а, 7б, 9, 9б, 9в, 9д, 9и, 11, 13, 15, 19-29, 30-42, ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 1-19а, 8, 10, ул. Главная, 33-37а, 36-72 и ул. Бехтерева, 2, 15-57.

Предположительно, ремонт поврежденного участка завершат в полночь 12 февраля.

Для жителей домов, оставшихся без воды, организовали ее подвоз.