Части жителей Барнаула вернут горячую воду к 20:00

Работы завершили на поврежденном участке на улице Пионеров — сейчас идет заполнение системы и постановка на циркуляцию

26 июля 2023, 19:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

К 20:00 горячая вода вернется потребителям в районе ВРЗ в Барнауле. Как сообщает пресс-служба СГК, днем работы были завершены на поврежденном участке на улице Пионеров – сейчас идет заполнение системы и постановка на циркуляцию.

Напомним, что днем в Барнауле 205 многоквартирных домов остались без горячей воды из-за повреждения теплосети на двух участках при запуске системы. Кроме Пионеров, прорыв произошел возле дома на проспекте Калинина, 3.

В СГК отмечали, что на втором объекте расположено большое количество сторонних инженерных коммуникаций и газопровод, что осложняет ремонтные работы.