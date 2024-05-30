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Частицу десницы Макария Алтайского передали в Троицкий Оптин монастырь Болхова

Мощи святого обрели в феврале этого года из склепа-усыпальницы монастыря Троицкого храма

30 мая 2024, 19:41, ИА Амител

Передача мощей Макария Алтайского / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал частицу десницы преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь города Болхова для молитвенного поклонения верующих. Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, из рук архипастыря ковчег со святыней приняли настоятельница обители игумения Евфалия (Мастепанова) и клирик монастыря протоиерей Алексий Комов.

В день памяти преподобного Макария Алтайского, который отметят 31 мая, частица десницы святого уже будет доступна для поклонения в Троицком Оптином монастыре Болхова.

Напомним, что мощи преподобного Макария обрели в феврале этого года из склепа-усыпальницы монастыря Троицкого храма. 25 мая святыню передали в Алтайскую митрополию.

Алтайский край религия

Комментарии 5

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Гость

19:51:14 30-05-2024

Одни таскают части трупака. Другие на останки молятся.мда.

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Гость

19:59:58 30-05-2024

- "Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал частицу десницы преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь города Болхова для молитвенного поклонения верующих."------------- Ужас! Расчлененкой занимаются. Ох и достанется попам от Бога.

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Гость

08:57:10 31-05-2024

Первая фотка шедевральная. Я бы с нее картину писал. Купцы и товар, а сзади попы шушукаются. Ну и назвал бы "не прогадать в цене 2024".

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Гость

09:22:56 31-05-2024

Какие-то ролевые игры, да и только...

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Гость

10:11:09 31-05-2024

Десница мощи - рука мертвого. Маркетинг решает.

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