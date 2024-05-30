Частицу десницы Макария Алтайского передали в Троицкий Оптин монастырь Болхова
Мощи святого обрели в феврале этого года из склепа-усыпальницы монастыря Троицкого храма
30 мая 2024, 19:41, ИА Амител
Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал частицу десницы преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь города Болхова для молитвенного поклонения верующих. Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, из рук архипастыря ковчег со святыней приняли настоятельница обители игумения Евфалия (Мастепанова) и клирик монастыря протоиерей Алексий Комов.
В день памяти преподобного Макария Алтайского, который отметят 31 мая, частица десницы святого уже будет доступна для поклонения в Троицком Оптином монастыре Болхова.
Напомним, что мощи преподобного Макария обрели в феврале этого года из склепа-усыпальницы монастыря Троицкого храма. 25 мая святыню передали в Алтайскую митрополию.
19:51:14 30-05-2024
Одни таскают части трупака. Другие на останки молятся.мда.
19:59:58 30-05-2024
- "Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал частицу десницы преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь города Болхова для молитвенного поклонения верующих."------------- Ужас! Расчлененкой занимаются. Ох и достанется попам от Бога.
08:57:10 31-05-2024
Первая фотка шедевральная. Я бы с нее картину писал. Купцы и товар, а сзади попы шушукаются. Ну и назвал бы "не прогадать в цене 2024".
09:22:56 31-05-2024
Какие-то ролевые игры, да и только...
10:11:09 31-05-2024
Десница мощи - рука мертвого. Маркетинг решает.