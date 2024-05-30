Частицу десницы Макария Алтайского передали в Троицкий Оптин монастырь Болхова

Мощи святого обрели в феврале этого года из склепа-усыпальницы монастыря Троицкого храма

30 мая 2024, 19:41, ИА Амител

Передача мощей Макария Алтайского / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

Митрополит Орловский и Болховский Тихон передал частицу десницы преподобного Макария Алтайского (Глухарева) в Троицкий Рождества Богородицы Оптин женский монастырь города Болхова для молитвенного поклонения верующих. Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, из рук архипастыря ковчег со святыней приняли настоятельница обители игумения Евфалия (Мастепанова) и клирик монастыря протоиерей Алексий Комов.

В день памяти преподобного Макария Алтайского, который отметят 31 мая, частица десницы святого уже будет доступна для поклонения в Троицком Оптином монастыре Болхова.

Напомним, что мощи преподобного Макария обрели в феврале этого года из склепа-усыпальницы монастыря Троицкого храма. 25 мая святыню передали в Алтайскую митрополию.