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Всероссийский крестный ход Барнаул — Коробейниково пройдет с 30 июня по 7 июля

За семь дней паломники преодолеют 250 км, а ежедневно по маршруту будут служиться Божественные литургии, молебны и читаться акафисты Божией Матери

29 мая 2024, 19:24, ИА Амител

Крестный ход / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии
Крестный ход / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

Всероссийский крестный ход в Коробейниково в этом году пройдет с 30 июня по 7 июля. Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, после ранней литургии от Покровского кафедрального собора процессия отправится к чудотворному образу Казанской Божией Матери 26-й Всероссийский крестный ход.

За семь дней паломники преодолеют 250 км. Они начнут свой путь в Барнауле, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково. Ежедневно по маршруту будут служиться Божественные литургии, молебны и читаться акафисты Божией Матери.

"Крестный ход – это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души", – отметили в митрополии.

Организаторы отмечают, что в крестном ходе будет предоставлено двухразовое питание. Жить паломники будут в собственных палатках.

Алтайский край религия

Комментарии 5

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Светлана

00:59:45 30-05-2024

ОПЯТЬ!???(((((( пробок на дорогах и без них слишком много(((((

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Гость

09:57:54 30-05-2024

Маразм крепчал!

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Гость

11:27:24 30-05-2024

Митинг - нельзя, а крестный ход это другое.....

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Хз

11:28:46 30-05-2024

А эта кучка фанатиков могут идти по полям, дмм а бы нормальным людям не мешать?

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Гость

12:53:35 30-05-2024

Пешие прогулки полезны. Может на свежем воздухе дурь выветриться

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