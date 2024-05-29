Всероссийский крестный ход Барнаул — Коробейниково пройдет с 30 июня по 7 июля

За семь дней паломники преодолеют 250 км, а ежедневно по маршруту будут служиться Божественные литургии, молебны и читаться акафисты Божией Матери

29 мая 2024, 19:24, ИА Амител

Крестный ход / Фото: пресс-служба Алтайской митрополии

Всероссийский крестный ход в Коробейниково в этом году пройдет с 30 июня по 7 июля. Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, после ранней литургии от Покровского кафедрального собора процессия отправится к чудотворному образу Казанской Божией Матери 26-й Всероссийский крестный ход.

За семь дней паломники преодолеют 250 км. Они начнут свой путь в Барнауле, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково. Ежедневно по маршруту будут служиться Божественные литургии, молебны и читаться акафисты Божией Матери.

"Крестный ход – это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души", – отметили в митрополии.

Организаторы отмечают, что в крестном ходе будет предоставлено двухразовое питание. Жить паломники будут в собственных палатках.