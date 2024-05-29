Всероссийский крестный ход Барнаул — Коробейниково пройдет с 30 июня по 7 июля
За семь дней паломники преодолеют 250 км, а ежедневно по маршруту будут служиться Божественные литургии, молебны и читаться акафисты Божией Матери
29 мая 2024, 19:24, ИА Амител
Всероссийский крестный ход в Коробейниково в этом году пройдет с 30 июня по 7 июля. Как сообщает пресс-служба Алтайской митрополии, после ранней литургии от Покровского кафедрального собора процессия отправится к чудотворному образу Казанской Божией Матери 26-й Всероссийский крестный ход.
За семь дней паломники преодолеют 250 км. Они начнут свой путь в Барнауле, пройдут через Бураново, Калманку, Белояровку, Алейск, Усть-Пристань и, наконец, прибудут в Коробейниково. Ежедневно по маршруту будут служиться Божественные литургии, молебны и читаться акафисты Божией Матери.
"Крестный ход – это поиск потерянного рая, это уникальная возможность пострадать, потерпеть неудобства во благо спасения души", – отметили в митрополии.
Организаторы отмечают, что в крестном ходе будет предоставлено двухразовое питание. Жить паломники будут в собственных палатках.
00:59:45 30-05-2024
ОПЯТЬ!???(((((( пробок на дорогах и без них слишком много(((((
09:57:54 30-05-2024
Маразм крепчал!
11:27:24 30-05-2024
Митинг - нельзя, а крестный ход это другое.....
11:28:46 30-05-2024
А эта кучка фанатиков могут идти по полям, дмм а бы нормальным людям не мешать?
12:53:35 30-05-2024
Пешие прогулки полезны. Может на свежем воздухе дурь выветриться