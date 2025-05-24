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Частный дом, баня и дровяник сгорели в алтайском селе из-за печи

Пожар потушили на площади 125 "квадратов"

24 мая 2025, 10:45, ИА Амител

Пожар на станции Озерки / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар на станции Озерки / Фото: МЧС Алтайского края

Частный дом, дровяник и баня сгорели в ночь на 24 мая на станции Озерки в  Тальменском районе Алтайского края, сообщили в МЧС региона.

На месте работали 14 специалистов и пять автоцистерн. Огонь потушили на площади 125 квадратных метров. Пострадавших нет, жильцы из дома успели выйти.

"В результате пожара повреждены стены дома, уничтожена крыша и потолочные перекрытия, мебель, личные вещи, баня и дровяник", – рассказали в ведомстве.

В качестве предварительной причины произошедшего называют нарушение правил безопасности при использовании печи.

Алтайский край Пожары

Комментарии 1

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Musik

12:00:23 24-05-2025

На фот - горит что-то типа танкера.
Ужос.

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