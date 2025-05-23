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В Барнауле на Змеиногорском тракте загорелась "Газель"

Моторный отсек автомобиля сгорел дотла

23 мая 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на Змеиногорском тракте рядом с поселком Сибирская Долина загорелся автомобиль "Газель", сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали два пожарных расчета. В результате возгорания повреждены моторный отсек, салон и кузов автомобиля. Причина происшествия устанавливается.

Спасатели напомнили автовладельцам, что транспортное средство может выгореть в считанные минуты, поэтому под рукой всегда следует иметь огнетушитель, а ремонт авто нужно доверять только специалистам.

Ранее в Барнауле автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП. Водителю горевшего авто потребовалась медицинская помощь.

Барнаул Пожары

Комментарии 4

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Сергей

18:32:52 23-05-2025

Недавно возле села Шадрино тоже сгорела газель, никакие огнетушители не помогли, хотя тушить пытались сначала возгорания моторного отсека, так что огнетушитель не поможет , 15минут и нет машины. 😎😢

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Гость

00:18:14 24-05-2025

Сергей (18:32:52 23-05-2025) Недавно возле села Шадрино тоже сгорела газель, никакие огне... ну перед поедкой делаю профилактику умные водители. а неумные видимо вот - на авось

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Гость

19:28:48 23-05-2025

Что-то наши инженеры не додумали с газелью. Наверное трубка от старости лопнет и бензин на горячий двигатель. Почему-то раньше машины не загорались, даже после дтп.

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Гость

09:09:53 24-05-2025

Гость (19:28:48 23-05-2025) Что-то наши инженеры не додумали с газелью. Наверное трубка ... Судя по фото это не совсем газель. Вернее совсем не зазель,товарищ конструктор трубок.

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