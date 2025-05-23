В Барнауле на Змеиногорском тракте загорелась "Газель"

Моторный отсек автомобиля сгорел дотла

23 мая 2025, 17:40, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле на Змеиногорском тракте рядом с поселком Сибирская Долина загорелся автомобиль "Газель", сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали два пожарных расчета. В результате возгорания повреждены моторный отсек, салон и кузов автомобиля. Причина происшествия устанавливается.

Спасатели напомнили автовладельцам, что транспортное средство может выгореть в считанные минуты, поэтому под рукой всегда следует иметь огнетушитель, а ремонт авто нужно доверять только специалистам.

Ранее в Барнауле автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП. Водителю горевшего авто потребовалась медицинская помощь.