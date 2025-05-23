В Барнауле на Змеиногорском тракте загорелась "Газель"
Моторный отсек автомобиля сгорел дотла
23 мая 2025, 17:40, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле на Змеиногорском тракте рядом с поселком Сибирская Долина загорелся автомобиль "Газель", сообщили в МЧС Алтайского края.
На месте работали два пожарных расчета. В результате возгорания повреждены моторный отсек, салон и кузов автомобиля. Причина происшествия устанавливается.
Спасатели напомнили автовладельцам, что транспортное средство может выгореть в считанные минуты, поэтому под рукой всегда следует иметь огнетушитель, а ремонт авто нужно доверять только специалистам.
Ранее в Барнауле автомобиль перевернулся и загорелся после ДТП. Водителю горевшего авто потребовалась медицинская помощь.
18:32:52 23-05-2025
Недавно возле села Шадрино тоже сгорела газель, никакие огнетушители не помогли, хотя тушить пытались сначала возгорания моторного отсека, так что огнетушитель не поможет , 15минут и нет машины. 😎😢
00:18:14 24-05-2025
Сергей (18:32:52 23-05-2025) Недавно возле села Шадрино тоже сгорела газель, никакие огне... ну перед поедкой делаю профилактику умные водители. а неумные видимо вот - на авось
19:28:48 23-05-2025
Что-то наши инженеры не додумали с газелью. Наверное трубка от старости лопнет и бензин на горячий двигатель. Почему-то раньше машины не загорались, даже после дтп.
09:09:53 24-05-2025
Гость (19:28:48 23-05-2025) Что-то наши инженеры не додумали с газелью. Наверное трубка ... Судя по фото это не совсем газель. Вернее совсем не зазель,товарищ конструктор трубок.