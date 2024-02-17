Частный дом с надворными постройками потушили в Бийске
Пройденная огнем площадь составила 150 "квадратов"
17 февраля 2024, 11:30, ИА Амител
Пожар в Бийске / Фото: МЧС Алтайского края
Пожар в частном доме и надворных постройках подушили в переулке Ткацком в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.
Площадь возгорания составила 150 кв. м. С огнем боролись 26 человек и 5 автоцистерн.
Пострадавших нет. Причины случившегося устанавливают.
По данным ведомства, за прошедшие сутки, 16 февраля, в крае ликвидировали восемь пожаров – все произошли в жилом секторе, в том числе два – в Барнауле.
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