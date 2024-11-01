Частный дом с надворными постройками сгорел в алтайском селе
Пострадавших нет
01 ноября 2024, 12:30, ИА Амител
Огонь / Фото: Elisabeth Arnold / unsplash.com
В селе Малоенисейское Бийского района сгорел частный дом, сообщили в МЧС Алтайского края.
Пожар случился днем 31 октября на улице Советской.
В результате возгорания уничтожена крыша и стены дома и надворных построек. Также сгорели вещи хозяев. Пройденная огнем площадь составила около 180 "квадратов".
На месте работали 16 человек личного состава и четыре пожарные машины. Пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.
Всего за 31 октября в крае ликвидировали девять пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили один пожар.
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