Не только фабрика. Какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы

В 2021 году в краевой столице сгорел огромный складской комплекс, а в 2022-м — цех шинного завода

14 октября 2024, 18:40, ИА Амител

Горящий склад на Власихинской / Фото: amic.ru

29 сентября в Барнауле сгорела мебельная фабрика. Подобные крупные и сложные пожары происходят редко, но все же происходят. Вспоминаем, какие еще масштабные возгорания случались в краевой столице за последние годы.

Пожар на складе MSV "Логистик"

9 апреля 2021 года на улице Власихинской загорелся крупный складской комплекс. Площадь пожара, по официальным данным, составила 1200 квадратных метров. Вместе с тем некоторые арендаторы настаивали на значительно большей площади. На месте происшествия работали почти 100 сотрудников оперативных служб.

В МЧС по Алтайскому краю рассказывали, что информация о пожаре, которая поступила от персонала объекта, не отражала реальной картины происшествия, а потому на наращивание сил и средств тушения потребовалось время. По прибытии на место спасатели обнаружили стремительное распространение огня по кровле. Помимо большого количества горючих материалов, в здании хранились газовые баллоны, которые периодически взрывались. В результате строение обрушилось – этот момент запечатлел корреспондент amic.ru.

Проверка строения надзорными органами была запланирована на 2021 год. Запросов на дополнительную проверку и проведение учений от владельцев не поступало. Предположительно, причиной стал аварийный процесс в электрооборудовании.

Пожар на шинном заводе

Пожар на шинном заводе / Фото: amic.ru

9 декабря 2022 года в цехе подготовки и переработки резины барнаульского шинного завода ("Нортэк" и "ЯШЗ Авиа") произошел пожар. Огонь охватил тысячу квадратных метров. На тот момент в помещении находилось почти 500 тонн сырья. Спасатели сражались с огнем около полутора суток. Одна из возможных причин – неисправность оборудования резиносмесителей.

В результате разрушилось само здание и было повреждено оборудование. Предприятие понесло многомиллионные убытки, цикл производства был нарушен. На "Нортеке" и "ЯШЗ Авиа" были вынуждены ввести режим простоя. Однако уже в феврале 2023 года к работе вернулись все сотрудники.