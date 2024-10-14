Не только фабрика. Какие крупнейшие пожары случались в Барнауле в последние годы
В 2021 году в краевой столице сгорел огромный складской комплекс, а в 2022-м — цех шинного завода
14 октября 2024, 18:40, ИА Амител
29 сентября в Барнауле сгорела мебельная фабрика. Подобные крупные и сложные пожары происходят редко, но все же происходят. Вспоминаем, какие еще масштабные возгорания случались в краевой столице за последние годы.
Пожар на складе MSV "Логистик"
9 апреля 2021 года на улице Власихинской загорелся крупный складской комплекс. Площадь пожара, по официальным данным, составила 1200 квадратных метров. Вместе с тем некоторые арендаторы настаивали на значительно большей площади. На месте происшествия работали почти 100 сотрудников оперативных служб.
В МЧС по Алтайскому краю рассказывали, что информация о пожаре, которая поступила от персонала объекта, не отражала реальной картины происшествия, а потому на наращивание сил и средств тушения потребовалось время. По прибытии на место спасатели обнаружили стремительное распространение огня по кровле. Помимо большого количества горючих материалов, в здании хранились газовые баллоны, которые периодически взрывались. В результате строение обрушилось – этот момент запечатлел корреспондент amic.ru.
Проверка строения надзорными органами была запланирована на 2021 год. Запросов на дополнительную проверку и проведение учений от владельцев не поступало. Предположительно, причиной стал аварийный процесс в электрооборудовании.
Пожар на шинном заводе
9 декабря 2022 года в цехе подготовки и переработки резины барнаульского шинного завода ("Нортэк" и "ЯШЗ Авиа") произошел пожар. Огонь охватил тысячу квадратных метров. На тот момент в помещении находилось почти 500 тонн сырья. Спасатели сражались с огнем около полутора суток. Одна из возможных причин – неисправность оборудования резиносмесителей.
В результате разрушилось само здание и было повреждено оборудование. Предприятие понесло многомиллионные убытки, цикл производства был нарушен. На "Нортеке" и "ЯШЗ Авиа" были вынуждены ввести режим простоя. Однако уже в феврале 2023 года к работе вернулись все сотрудники.
22:03:35 30-10-2024
привет.
А какая причина возгорания на Шинном в 2022 ?
10:18:55 08-11-2024
"В МЧС по Алтайскому краю рассказывали, что информация о пожаре, которая поступила от персонала объекта, не отражала реальной картины происшествия, а потому на наращивание сил и средств тушения потребовалось время." Какая глупость, просто МЧС как всегда выгораживает себя, по их мнению простой охранник 60-ти летний дедушка должен был не только оценить но назвать точное количество техники какое должны прислать??? А первый прибывший экипаж МЧС тоже был не в себе - если не смог реально оценить ситуацию ??? Для справки: площадь пожара по итогу 43000м2 и более 2млрд убытков. Суд более 3-х лет не может принять решение кто виновен...., но точно не МЧС))) ( сарказм если че).