Частный дом сгорел дотла под Бийском

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров

08 июля 2024, 17:44, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В поселке Мальцева Курья под Бийском сгорел частный дом. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте работали 14 человек личного состава.

"МЧС России рекомендует каждому хозяину уделять особое внимание пожарной безопасности жилья. Дома стоит иметь пожарный извещатель и огнетушитель", – напомнили спасатели.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет.