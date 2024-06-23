Частный дом сгорел на улице Никитина в Барнауле
Во время работ из здания вынесли газовый баллон
23 июня 2024, 12:07, ИА Амител
Тушение пожара / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июня в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Загорелся двухэтажный дом. К моменту приезда пожарных существовал риск переброса огня на соседние постройки.
В тушении участвовали 40 человек личного состава, 11 единиц техники. Во время работ спасатели вынесли из дома газовый баллон.
Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.
Причина уточняется.
16:20:20 23-06-2024
Наверно пожарные, из пожарной части №1 тушили так же как в пятницу на горького, пока машина из части №6 не подъехала тушение так и не могли организовать, только бегали и не знали ,что делать. Наблюдая со стороны тушение пожара в пятницу, было ощущение профнепригодности пожарных, а учитывая , что там работают с профильным высшим образованием, то это очень плохо.
17:08:00 23-06-2024
А что уточнять? Выжигают участки под строительство человейников. Очень выгодно, знаете ли.