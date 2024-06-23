Частный дом сгорел на улице Никитина в Барнауле

Во время работ из здания вынесли газовый баллон

23 июня 2024, 12:07, ИА Амител

Тушение пожара / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошел в ночь с 22 на 23 июня в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Загорелся двухэтажный дом. К моменту приезда пожарных существовал риск переброса огня на соседние постройки.

В тушении участвовали 40 человек личного состава, 11 единиц техники. Во время работ спасатели вынесли из дома газовый баллон.

Площадь возгорания составила около 180 квадратных метров. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причина уточняется.