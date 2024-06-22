В Барнауле при пожаре в многоэтажке спасли 13 человек
Возгорание случилось в одной из квартир
22 июня 2024, 20:40, ИА Амител
Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме на улице Анатолия, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось в одной из квартир на площади около шести "квадратов". С ним боролись 16 специалистов на пяти единицах техники.
Также они спасли 11 взрослых и двоих детей. Самостоятельно на свежий воздух вышли 20 человек. Причины инцидента выясняют.
21:43:01 22-06-2024
Когда город Барнаул примет решение о ликвидации незаконных заграждений во дворах. Все рядом стоящие дома незаконно перекрыли проезд блоками. Что основательно мешает и теряется время на приезд к месту пожара. Ул. Анатолия, 220 , ул. Итернационадьная 224 , 226, 228 и ул. Челюскинцев , 69 перекрыли проезд во дворах. Дома газифицированные. Какие могут быть собрания по согласию жителей для ликвидации этих незаконных заграждений. Не один год эту проблему перекидывают от одних к другим.