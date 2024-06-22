В Барнауле при пожаре в многоэтажке спасли 13 человек

Возгорание случилось в одной из квартир

22 июня 2024, 20:40, ИА Амител

Место пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошел пожар в многоквартирном доме на улице Анатолия, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось в одной из квартир на площади около шести "квадратов". С ним боролись 16 специалистов на пяти единицах техники.

Также они спасли 11 взрослых и двоих детей. Самостоятельно на свежий воздух вышли 20 человек. Причины инцидента выясняют.