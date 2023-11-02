Частный дом сгорел ночью в Барнауле

На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов

02 ноября 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле 2 ноября произошел пожар в частном доме в проезде Гоньбинском. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

Площадь возгорания составила порядка 150 "квадратов". На месте работали шесть пожарных расчетов. Пострадавших нет.

В ведомстве не назвали причину произошедшего, однако призвали следить за состоянием электрооборудования, быть осторожными при обращении с огнем, а также установить в своем доме автономный пожарный извещатель.

Утром 2 ноября в Рубцовске во время пожара в пятиэтажке в Рубцовске погиб мужчина.