Пожар произошел в высотке на пересечении Павловского тракта и Малахова
Загорелись вещи на кухне в одной из квартир
31 октября 2023, 18:05, ИА Амител
Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Пожар произошел в многоэтажном доме по адресу Павловский тракт, 247, в Барнауле. Подробности случившегося рассказали в региональном главке МЧС.
Возгорание произошло в одной из квартир на 16-м этаже. Горели вещи на кухне. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра.
Пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал.
Подробности и причина случившегося уточняются.
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