Пожар произошел в высотке на пересечении Павловского тракта и Малахова

Загорелись вещи на кухне в одной из квартир

31 октября 2023, 18:05, ИА Амител

Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Пожар произошел в многоэтажном доме по адресу Павловский тракт, 247, в Барнауле. Подробности случившегося рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло в одной из квартир на 16-м этаже. Горели вещи на кухне. Площадь пожара не превысила одного квадратного метра.

Пожарные быстро справились с огнем. Никто не пострадал.

Подробности и причина случившегося уточняются.