Частный дом сгорел в алтайском селе

Предварительно установлено, что пожар возник из-за неправильного использования печи

19 октября 2024, 14:29, ИА Амител

Пожар / Источник фото: unsplash.com

Пожар в частном доме произошел в селе Староалейское Третьяковского района Алтайского края, сообщили в МЧС.

Возгорание случилось 18 октября на улице Шикунова.

Площадь возгорания составила около 70 "квадратов". С огнем боролись пять человек личного состава на трех единицах техники. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности при использовании печи.

Всего за 18 октября в крае ликвидировали 15 пожаров, в том числе четыре – в жилом секторе.