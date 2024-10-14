"Мог быть взрыв" и "ряд нарушений". МЧС – о пожаре на мебельной фабрике в Барнауле

На сгоревшей мебельной фабрике, несмотря на предписания, несколько лет не могли устранить нарушения противопожарной безопасности и это мешало спасателям бороться с огнем

14 октября 2024, 09:32, ИА Амител

Пожар на мебельной фабрике в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / vk.com/pso_barnaul

На мебельной фабрике, которая сгорела в Барнауле 29 сентября 2024 года, еще несколько лет назад были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. И к весне 2024-го значительная часть нарушений еще не была устранена. Это осложняло работу пожарных во время тушения возгорания. Об этом amic.ru сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю. Напомним, мощнейший пожар по адресу ул. Попова, 179е, произошел вечером 29 сентября в Барнауле. Огонь охватил площадь 6800 квадратных метров. Спасатели прибыли на место практически сразу, но борьба с огнем заняла больше 16 часов. Подробнее о проверках на предприятии, о том, кого спасли пожарные, как шла борьба с огнем, – в нашем материале.

Когда проводили противопожарные проверки предприятия?

Еще до пандемии коронавируса. Как сообщили amic.ru в ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, последнюю плановую проверку в отношении ООО "Барнаульский мебельный комбинат" проводили в апреле 2019 года. И тогда проверяющие выявили целый ряд нарушений требований пожарной безопасности, касающихся в том числе систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. Руководителю предприятия вручили предписание об устранении нарушений, а также были "предложены мероприятия по предотвращению распространения огня в случае пожара", отмечают в пресс-службе МЧС.

В ведомстве подчеркивают: после этого ежегодно с 2020 по 2024 год специалисты МЧС проводили внеплановые проверки, чтобы проконтролировать, как исполняется предписание. Последняя такая проверка прошла в марте 2024-го. "Значительная часть нарушений так и осталась не устраненной", – указывают в МЧС.

Повлияли ли эти нарушения на борьбу с огнем?

Цитируем ответ МЧС: когда произошел пожар, его "тушение значительно осложнялось наличием горючей загрузки, отсутствием автоматических систем пожаротушения, сигнализации и противопожарных преград, предусмотренных законодательством".

Как быстро прибыли пожарные расчеты на место пожара?

О возгорании на мебельном комбинате Главному управлению МЧС Алтайского края стало известно в 15 часов 31 минуту. Интересно, что изначально в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о возгорании мусора по адресу: г. Барнаул, ул. Попова, 179ж. В любом случае уже через 10 минут – в 15 часов 41 минуту – к месту вызова прибыли первые пожарные отделения.

Что было в резервуарах рядом с загоревшимся зданием и опасно ли это?

В резервуарах, расположенных рядом со зданием мебельного комбината, хранилась легко воспламеняющаяся жидкость, сообщили amic.ru в МЧС. И в любой момент мог произойти взрыв резервуара.

В МЧС подчеркивают: пожар на мебельном комбинате был очень сложный, так как все этажи здания и примыкающий склад были загружены горючими материалами. Огонь очень быстро распространялся, существовала угроза жизни и здоровья для участников тушения пожара, так как "в любой момент здание могло обрушиться, а также произойти взрыв резервуара с последующим выбросом легко воспламеняющейся жидкости".

"Однозначно спрогнозировать развитие событий в случае утечки жидкости из резервуаров не представляется возможным. Все зависит от многих факторов, в том числе от действий личного состава по защите емкостей. Фактически негативных последствий не наступило", – отмечают в пресс-службе ведомства.

Травм и гибели среди личного состава Главного управления удалось избежать.

Пожарные спасли человека. Кто он такой?

Мужчина, которого спасли во время пожара на мебельном комбинате, оказался кочегаром предприятия. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели спасенного. Госпитализация ему не потребовалась, отмечают в МЧС.

По какой причине мог произойти пожар?

Причина еще выясняется. В настоящий момент по факту пожара дознаватели возбудили уголовное дело, отрабатываются все вероятные причины возникновения возгорания. В проведении следственных мероприятий на месте пожара привлекались эксперты СЭУ ФПС "Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю", а также применялись современные технические средства, отмечают в МЧС.

Как часто на Алтае происходят такие пожары?

Такие крупные и сложные пожары происходят редко. За последние несколько лет было только два ЧП подобного уровня. Это пожар в ООО "Нортек" (Шинный комбинат) в 2022 году и пожар в 2021 году на ул. Власихинской, 177, в офисно-складском комплексе MSV "Логистик".