Частный дом сгорел в алтайском селе

Площадь пожара составила около 80 "квадратов"

23 ноября 2024, 10:47, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

В селе Алексеевка Чарышского района произошел пожар в деревянном частном доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 22 ноября. На момент приезда пожарных жилище полыхало открытым огнем, который угрожал и соседним строениям.

Пламя потушили на площади около 80 "квадратов". Пострадали стены, крыша и вещи хозяев. Работали на месте семь огнеборцев и три пожарные машины. В качестве самой вероятной причины пожара специалисты называют нарушение правил монтажа электрооборудования.

Всего за 22 ноября в крае ликвидировали 11 пожаров, 7 из них – в жилом секторе.