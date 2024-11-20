В Рубцовске потушили пожар в пятиэтажке

Пострадавших нет

20 ноября 2024, 09:44, ИА Амител

Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray

В Рубцовске потушили пожар в пятиэтажном доме на улице Комсомольской, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание случилось утром 20 ноября. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались десять человек.

Прибывшие пожарные потушили пламя на площади около 12 "квадратов". Пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования.