В Рубцовске потушили пожар в пятиэтажке
Пострадавших нет
20 ноября 2024, 09:44, ИА Амител
Фото: МЧС Алтайского края / t.me/mchs_altkray
В Рубцовске потушили пожар в пятиэтажном доме на улице Комсомольской, сообщили в МЧС Алтайского края.
Возгорание случилось утром 20 ноября. Из опасной зоны самостоятельно эвакуировались десять человек.
Прибывшие пожарные потушили пламя на площади около 12 "квадратов". Пострадавших нет.
Предварительная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования.
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