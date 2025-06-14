Частный дом сгорел в алтайском селе из-за неосторожного обращения с огнем

За минувшие сутки в крае потушили 19 возгораний

14 июня 2025, 08:35, ИА Амител

Фото: Maxim Tajer / unsplash.com

Частный дом сгорел в селе Красноярка Топчихинского района 13 июня, сообщили в МЧС Алтайского края.

В результате пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.

Пламя потушили на площади около 50 "квадратов". На месте работали семь специалистов и три единицы техники. Пострадавших нет.

Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем.

Всего за 13 июня в крае потушили 19 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.