Частный дом сгорел в алтайском селе из-за неосторожного обращения с огнем
За минувшие сутки в крае потушили 19 возгораний
14 июня 2025, 08:35, ИА Амител
Фото: Maxim Tajer / unsplash.com
Частный дом сгорел в селе Красноярка Топчихинского района 13 июня, сообщили в МЧС Алтайского края.
В результате пожара произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия.
Пламя потушили на площади около 50 "квадратов". На месте работали семь специалистов и три единицы техники. Пострадавших нет.
Предварительная причина случившегося – неосторожное обращение с огнем.
Всего за 13 июня в крае потушили 19 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.
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