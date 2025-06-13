В Барнауле частный дом сгорел из-за короткого замыкания

Огонь уничтожил кровлю, а также повредил стены и перекрытия второго этажа

13 июня 2025, 09:11, ИА Амител

Последствия пожара / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле двухэтажный частный дом вспыхнул на улице 1-й Речной. Об этом сообщает МЧС Алтайского края.

Пожар произошел утром 13 июня. Пламя повредило стены и перекрытия второго этажа, а также уничтожило кровлю. Площадь возгорания составила 225 квадратных метров. В тушении задействовали семь автоцистерн, 36 пожарных и два звена газодымозащитной службы. Пострадавших в ходе происшествия нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание водонагревателя.

Спасатели МЧС напомнили жителям Алтайского края о мерах безопасности.