Частный дом сгорел в Рубцовске

Причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования

12 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: Maxim Tajer / unsplash.com

В Рубцовске произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.

Инцидент случился 11 июня. На момент прибытия пожарных открытым огнем горели веранда и крыша дома.

Существовала угроза распространения огня на надворные постройки. Пожар потушили на площади порядка 70 "квадратов". На месте работали 23 спасателя, задействовано пять единиц техники. Обошлось без пострадавших.

"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования", – уточнили в ведомстве.

Всего за сутки 11 июня в Алтайском крае вспыхнул 21 пожар, три из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.