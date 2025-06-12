Частный дом сгорел в Рубцовске
Причиной стало нарушение правил монтажа электрооборудования
12 июня 2025, 15:30, ИА Амител
Фото: Maxim Tajer / unsplash.com
В Рубцовске произошел пожар в частном жилом доме, сообщили в МЧС Алтайского края.
Инцидент случился 11 июня. На момент прибытия пожарных открытым огнем горели веранда и крыша дома.
Существовала угроза распространения огня на надворные постройки. Пожар потушили на площади порядка 70 "квадратов". На месте работали 23 спасателя, задействовано пять единиц техники. Обошлось без пострадавших.
"Предварительная причина – нарушение правил монтажа электрооборудования", – уточнили в ведомстве.
Всего за сутки 11 июня в Алтайском крае вспыхнул 21 пожар, три из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили два пожара.
Комментарии 0