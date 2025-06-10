Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о чрезвычайной пожароопасности

В других регионах Сибири аналогичная ситуация

10 июня 2025, 16:40, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 10 по 15 июня в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах России ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Сибири риск возгораний крайне высок в Алтайском крае, а также Новосибирской и Томской областях.

"На юго-востоке еще заметная территория с пятым классом – это Тыва, юг Красноярского края и Иркутская область, но там пройдут дожди и уменьшится класс пожарной опасности", – цитирует "Лента.ру" специалиста.

Ранее в "Авиалесоохране" сообщили, что вероятность пожаров в лесах Алтайского края повысится в июле и августе.