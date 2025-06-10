Вильфанд предупредил жителей Алтайского края о чрезвычайной пожароопасности
В других регионах Сибири аналогичная ситуация
10 июня 2025, 16:40, ИА Амител
С 10 по 15 июня в Дальневосточном, Южном, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах России ожидается чрезвычайный класс пожарной опасности, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в Сибири риск возгораний крайне высок в Алтайском крае, а также Новосибирской и Томской областях.
"На юго-востоке еще заметная территория с пятым классом – это Тыва, юг Красноярского края и Иркутская область, но там пройдут дожди и уменьшится класс пожарной опасности", – цитирует "Лента.ру" специалиста.
Ранее в "Авиалесоохране" сообщили, что вероятность пожаров в лесах Алтайского края повысится в июле и августе.
16:43:04 10-06-2025
А с каких пор Вильфанд взвалил на себя функции МЧС?
20:25:07 10-06-2025
Гость (16:43:04 10-06-2025) А с каких пор Вильфанд взвалил на себя функции МЧС? ... Полностью согласен с оратором.
Нашёлся эксперт мамкини
21:05:22 10-06-2025
Гость (20:25:07 10-06-2025) Полностью согласен с оратором.Нашёлся эксперт мамкини... Мамкини - это что то из итальянского?
17:14:13 10-06-2025
это все треп, нужно официальное сообщение , регулярное, от МЧС всем на телефоны как обычно. Особенно сейчас перед массовыми "шашлыками-на-бережке" на День России. Представляю сколько будет утопленников....эх
22:54:08 10-06-2025
Гость (17:14:13 10-06-2025) это все треп, нужно официальное сообщение , регулярное, от М... МЧС сообщает - смс-ятся постоянно. АК, нск, Кузя, ра - с утра отписались.
Работают нормально.
Вольфганг, если вы будете читать глазами а не ####, пишет про условия погоды - и это абсолютно верно.
Я бы вообще выход на природу запретил на эти выходные.
02:25:00 11-06-2025
Особенно это очевидно после дождя с месячной нормой осадков.
12:24:27 11-06-2025
Гость (02:25:00 11-06-2025) Особенно это очевидно после дождя с месячной нормой осадков.... да уж все высохло! выдуло, ты про что?? на природе то был?