Частный дом сгорел в селе под Алейском
Вероятной причиной пожара называют нарушение правил монтажа электрооборудования
29 мая 2025, 09:46, ИА Амител
Пожар в частном доме произошел селе Кабаково Алейского района Алтайского края 28 мая, сообщили в МЧС региона.
На момент прибытия пожарных у жилища горела кровля открытым огнем, была угроза распространения пламени на соседние строения.
Пожар потушили на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. На месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники.
"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – уточнили в ведомстве.
Всего за 28 мая в крае потушили 13 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.
Ранее в Барнауле женщина и ребенок пострадали при пожаре в барнаульской многоэтажке. Их госпитализировали.
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