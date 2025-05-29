Частный дом сгорел в селе под Алейском

Вероятной причиной пожара называют нарушение правил монтажа электрооборудования

29 мая 2025, 09:46, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Пожар в частном доме произошел селе Кабаково Алейского района Алтайского края 28 мая, сообщили в МЧС региона.

На момент прибытия пожарных у жилища горела кровля открытым огнем, была угроза распространения пламени на соседние строения.

Пожар потушили на площади 40 кв. м. Пострадавших нет. На месте работали 13 человек личного состава и три единицы техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил монтажа электрооборудования", – уточнили в ведомстве.

Всего за 28 мая в крае потушили 13 пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.

Ранее в Барнауле женщина и ребенок пострадали при пожаре в барнаульской многоэтажке. Их госпитализировали.