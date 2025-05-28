Женщина и ребенок пострадали при пожаре в барнаульской многоэтажке

Причиной возгорания стал обогреватель

28 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Женщина и маленький ребенок пострадали при пожаре в пятиэтажном доме на улице 1-й Западной в Барнауле. Госпитализированы.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание случилось в квартире на первом этаже. Из соседних квартир самостоятельно вышли десять человек.

Огонь потушили на площади порядка 10 "квадратов" – горело напольное покрытие, вещи и обогреватель. На месте работали восемь специалистов.

В качестве предварительной причины произошедшего спасатели называют короткое замыкание в электрообогревателе.

27 мая в Алтайском крае потушили два частных дома, которые загорелись из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печей.