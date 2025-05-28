Женщина и ребенок пострадали при пожаре в барнаульской многоэтажке
Причиной возгорания стал обогреватель
28 мая 2025, 13:00, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Женщина и маленький ребенок пострадали при пожаре в пятиэтажном доме на улице 1-й Западной в Барнауле. Госпитализированы.
Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание случилось в квартире на первом этаже. Из соседних квартир самостоятельно вышли десять человек.
Огонь потушили на площади порядка 10 "квадратов" – горело напольное покрытие, вещи и обогреватель. На месте работали восемь специалистов.
В качестве предварительной причины произошедшего спасатели называют короткое замыкание в электрообогревателе.
27 мая в Алтайском крае потушили два частных дома, которые загорелись из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печей.
13:12:11 28-05-2025
как??? есть же безопасные, как можно родив ребенка не заботиться о безопасности?
14:10:02 28-05-2025
Гость (13:12:11 28-05-2025) как??? есть же безопасные, как можно родив ребенка не заботи... включила, работает. Повешала вещи на него сушить, или дите кинуло, вот и всё
18:51:46 28-05-2025
Гость (13:12:11 28-05-2025) как??? есть же безопасные, как можно родив ребенка не заботи... Скорее всего, сети пятиэтажки не выдерживают нагрузки электроприборов. Поэтому проблемно использовать не то что водонагреватели, даже просто обогреватели.