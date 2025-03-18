Частный дом загорелся в алтайском райцентре из-за неосторожного курения

Пламя потушили на площади 15 квадратных метров

18 марта 2025, 09:31, ИА Амител

Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Частный дом потушили в райцентре Волчиха Алтайского края 17 марта, сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

Инцидент случился на улице 1 Мая. Огонь повредил стены, потолок, мебель и вещи хозяев на площади около 15 "квадратов".

На месте работали четыре специалиста на двух единицах техники.

"Наиболее вероятная причина происшествия – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

Всего за 17 марта в крае потушили восемь пожаров, пять из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали три возгорания.