Мужчина насмерть отравился дымом во время пожара в Заринске

Предварительной причиной произошедшего называют неосторожное курение

15 марта 2025, 14:25, ИА Амител

Пожар в Заринске / Фото: МЧС Алтайского края

Мужчина погиб от отравления продуктами горения в результате пожара в частном доме на улице Буденного в Заринске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Возгорание потушили на площади три квадратных метра – горели пол и мебель. На месте работали пять специалистов и две единицы техники.

"Предварительная причина пожара – неосторожность при курении", – рассказали в ведомстве.

В феврале в Славгороде мужчина курил во время работ с легковоспламеняющимися жидкостями, устроил пожар и сам загорелся.