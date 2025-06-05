Крупный пожар произошел на складе с кормом в Новоалтайске

Площадь возгорания составила 100 кв. м

05 июня 2025, 09:35, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Крупный пожар потушили на складе в Новоалтайске поздним вечером 4 июня, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

На момент прибытия первых подразделений строение горело открытым огнем. На месте работали 19 специалистов и пять единиц техники. Возгорание ликвидировали на площади 100 "квадратов". Огонь повредил стены, холодильную установку, мешковину и корма для животных.

"Наиболее вероятная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов", – рассказали в ведомстве.

Всего за 4 июня в крае потушили 24 пожара, два из них – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали пять возгораний.

Ранее 43-летняя женщина погибла при пожаре в частном доме в селе Колыванском Курьинского района.