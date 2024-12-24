Частный двухквартирный дом сгорел в алтайском поселке
Площадь пожара составила 180 "квадратов"
24 декабря 2024, 09:45, ИА Амител
Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com
В Алтайском крае сгорел двухквартирный дом в поселке Хлебороб Поспелихинского района, сообщили в МЧС региона.
Инцидент произошел утром 23 декабря.
Площадь возгорания составила около 180 "квадратов". Огонь уничтожил кровлю и повредил потолочное перекрытие.
На месте работали девять человек личного состава на четырех пожарных машинах. Пострадавших нет.
"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – отмечают спасатели.
Всего за 23 декабря в крае потушили 15 пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.
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