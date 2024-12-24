Частный двухквартирный дом сгорел в алтайском поселке

Площадь пожара составила 180 "квадратов"

24 декабря 2024, 09:45, ИА Амител

Огонь / Фото: MD_JERRY / unsplash.com

В Алтайском крае сгорел двухквартирный дом в поселке Хлебороб Поспелихинского района, сообщили в МЧС региона.

Инцидент произошел утром 23 декабря.

Площадь возгорания составила около 180 "квадратов". Огонь уничтожил кровлю и повредил потолочное перекрытие.

На месте работали девять человек личного состава на четырех пожарных машинах. Пострадавших нет.

"Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования", – отмечают спасатели.

Всего за 23 декабря в крае потушили 15 пожаров, в том числе шесть – в жилом секторе. В Барнауле ликвидировали шесть возгораний.