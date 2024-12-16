Серьезный пожар произошел в частном доме в барнаульском поселке

Дым от пожара видно за сотни метров вокруг

16 декабря 2024, 16:13, ИА Амител

Серьезный пожар произошел в барнаульском поселке Силиткатный. Как сообщают очевидцы в сообществе "В курсе 22", жилой дом горит открытым огнем.

Судя по опубликованным кадрам, черный дым от пожара видно за сотни метров вокруг. Пламя объяло крышу постройки.

"Аж здесь тепло", – заявил автор видео, снявший пожар на приличном удалении.

Напомним, что днем 15 декабря пожарные ликвидировали возгорание в селе Гоношиха Заринского района Алтайского края. Для тушения были задействованы три звена газодымозащитной службы, 14 человек личного состава и пять единиц специальной техники.