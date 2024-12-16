Серьезный пожар произошел в частном доме в барнаульском поселке
Дым от пожара видно за сотни метров вокруг
16 декабря 2024, 16:13, ИА Амител
Серьезный пожар произошел в барнаульском поселке Силиткатный. Как сообщают очевидцы в сообществе "В курсе 22", жилой дом горит открытым огнем.
Судя по опубликованным кадрам, черный дым от пожара видно за сотни метров вокруг. Пламя объяло крышу постройки.
"Аж здесь тепло", – заявил автор видео, снявший пожар на приличном удалении.
Напомним, что днем 15 декабря пожарные ликвидировали возгорание в селе Гоношиха Заринского района Алтайского края. Для тушения были задействованы три звена газодымозащитной службы, 14 человек личного состава и пять единиц специальной техники.
16:19:59 16-12-2024
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