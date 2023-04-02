ChatGPT может помочь в лечении болезней печени
ИИ правильно ответил на вопросы с экзаменов медиков и заполнил медицинские отчёты
02 апреля 2023, 15:42, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Нейросеть ChatGPT может помочь при лечении болезней печени. Об этом сообщает журнал Clinical and Molecular Hepatology.
Потенциал ИИ стал известен после того, как бот правильно ответил на вопросы с экзаменов медиков и заполнил медицинские отчёты. Его также протестировали в вопросах цирроза и рака печени.
Для бота составили 164 вопроса, которые пациенты чаще всего задают врачу: ИИ правильно ответил на 77% из них, а также дал советы по уходу за больными.
При этом специалисты отмечают, что лучше обратиться к врачу, чем консультироваться с нейросетью.
21:31:46 02-04-2023
Там нет понимания и интеллекта. Если спросить почему в самолете стоп-кран голубого цвета, будет рассказывать о цвете неба. А если спросить, почему в Барнауле обязательно носить одежду в расцветке радуги, будет рассказывать о важности многообразия и поддержке всех полов.
Там нет здравого смысла. И лечить таким не надо. Как помощника использовать - да, но относиться критически к ответам, как и к выдачам интернет-поисковиков
06:56:01 03-04-2023
Это тот, который недавно выложил в открытый доступ данные карт клиентов? Сами им лечитесь.
09:40:38 03-04-2023
Оба в лужу пукнули. Слышали звон....