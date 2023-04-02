ChatGPT может помочь в лечении болезней печени

ИИ правильно ответил на вопросы с экзаменов медиков и заполнил медицинские отчёты

02 апреля 2023, 15:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Нейросеть ChatGPT может помочь при лечении болезней печени. Об этом сообщает журнал Clinical and Molecular Hepatology.

Потенциал ИИ стал известен после того, как бот правильно ответил на вопросы с экзаменов медиков и заполнил медицинские отчёты. Его также протестировали в вопросах цирроза и рака печени.

Для бота составили 164 вопроса, которые пациенты чаще всего задают врачу: ИИ правильно ответил на 77% из них, а также дал советы по уходу за больными.

При этом специалисты отмечают, что лучше обратиться к врачу, чем консультироваться с нейросетью.