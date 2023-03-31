Названы самые первые симптомы рака кишечника, которые сложно распознать

Человек может не догадываться о том, что у него развивается злокачественная опухоль

31 марта 2023, 06:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рак кишечника очень коварен тем, что долгое время никак себя не проявляет, рассказал "Известиям" врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Станислав Борзяница.

Первыми симптомам рака медик назвал изменения характера стула, боли в животе и примесь крови в стуле.

Эти симптомы, подчеркнул Борзяница, нельзя назвать специфическими – они характерны для многих других заболеваний, поэтому при любых проявлениях необходимо обратиться к врачу.

"Человек может даже не догадываться о том, что у него развивается злокачественная опухоль. Первые симптомы начинают проявляться лишь тогда, когда болезнь уже прогрессирует и лечить её значительно сложнее", – указал онколог.

Факторы риска: воспалительные заболевания кишечника, доброкачественные образования кишечника (полипы), ожирение и сахарный диабет, чрезмерное потребление красного мяса и полуфабрикатов из переработанного мяса (колбасы, сосиски), а также курение и злоупотребление алкоголем.

"В качестве профилактики можно посоветовать следить за своим здоровьем и питанием, отказаться от вредных привычек и вести физически активный образ жизни", – отметил специалист.

Ранее врач назвал первые признаки рака прямой кишки, которые чаще всего не настораживают.