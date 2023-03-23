"Чебурашка" после успеха в российском прокате поехал в страны Ближнего Востока
Картину показывают на английском языке с субтитрами, а зрители даже не подозревают, что он русский
23 марта 2023, 11:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Российский фильм "Чебурашка", собравший огромную кассу внутри страны, отправился в международный прокат. Показывают его в странах Ближнего Востока.
Как рассказал РЕН ТВ руководитель отдела продаж и дистрибуции ливанской киносети Grand Cinemas Исаак Фахед, картину показывают на английском языке с субтитрами. Многие зрители даже не подозревают, что он снят в России.
Напомним, что прокат "Чебурашки" в кинотеатрах России начался 1 января 2023 года. Картина заработала в стране 6,6 млрд рублей.
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