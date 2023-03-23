"Чебурашка" после успеха в российском прокате поехал в страны Ближнего Востока

Картину показывают на английском языке с субтитрами, а зрители даже не подозревают, что он русский

23 марта 2023, 11:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский фильм "Чебурашка", собравший огромную кассу внутри страны, отправился в международный прокат. Показывают его в странах Ближнего Востока.

Как рассказал РЕН ТВ руководитель отдела продаж и дистрибуции ливанской киносети Grand Cinemas Исаак Фахед, картину показывают на английском языке с субтитрами. Многие зрители даже не подозревают, что он снят в России.

Напомним, что прокат "Чебурашки" в кинотеатрах России начался 1 января 2023 года. Картина заработала в стране 6,6 млрд рублей.