Ди Каприо назвал свой следующий фильм шедевром

События картины развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома

14 марта 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Художник по костюмам Жаклин Уэст рассказала о том, как Леонардо ди Каприо оценил фильм "Убийцы цветочной луны", в котором исполнил главную роль. Девушка дала большое интервью Deadline.

"Мы говорили о фильме с Лео. Мы обедали, и он сказал: "Джеки, мне кажется, мы выпустим шедевр". Я подумала, что если Лео так сказал, это многое значит. Он не говорит такие вещи легкомысленно. Ведь он в кинобизнесе с детства", – сказала художница.

События картины развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. По сюжету, индейцев начинают убивать после того, как рядом с их поселением обнаруживают нефть. Дело расследуют сотрудники ФБР.