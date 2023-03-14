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Ди Каприо назвал свой следующий фильм шедевром

События картины развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома

14 марта 2023, 22:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Художник по костюмам Жаклин Уэст рассказала о том, как Леонардо ди Каприо оценил фильм "Убийцы цветочной луны", в котором исполнил главную роль. Девушка дала большое интервью Deadline.

"Мы говорили о фильме с Лео. Мы обедали, и он сказал: "Джеки, мне кажется, мы выпустим шедевр". Я подумала, что если Лео так сказал, это многое значит. Он не говорит такие вещи легкомысленно. Ведь он в кинобизнесе с детства", – сказала художница.

События картины развернутся в 1920-х годах вокруг индейского племени из американского города Оклахома. По сюжету, индейцев начинают убивать после того, как рядом с их поселением обнаруживают нефть. Дело расследуют сотрудники ФБР.

Комментарии 2

  • Чушь. Индейцев умышленно истребляли лишь потому что их не считали за людей, а недочеловеками, потому что они неевреи. Все остальное грубая наглая маскировка их уничтожения.
    15 марта, Гость   Ответить
  • 20е годы 20-го столетия это уже не времена Дикого Запада и колонизации материка. Поэтому приходилось действовать более точечно и скрытно. Думаю если бы там были жили евреи или американцы их бы тоже истребляли. Когда надо они и своих не жалеют, особенно если речь идёт о "200%ной прибыли"
    15 марта, Гость   Ответить
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