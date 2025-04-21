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"Человек может провалиться". Глубокая яма образовалась на дороге в центре Барнаула

На данный момент ее обозначили предупредительной лентой

21 апреля 2025, 13:23, ИА Амител

Яма у дома на проспекте Социалистическом / Фото: amic.ru

Читатель amic.ru пожаловался на глубокую яму, которая образовалась на проезжей части рядом со зданием № 107 на пр. Социалистическом. Он отметил, что эта дорога ведет к детскому саду.

"Никаких предупреждающих знаков нет. Хотя бы лентой огородили. Человек просто может провалиться. А если ребенок упадет?" – подчеркнул читатель.

На опубликованных снимках видна большая и глубокая яма, которая образовалась возле крышки колодца. Отметим, что на проблему уже частично отреагировали. В края ямы воткнули ветки, на которые намотали предупредительную ленту.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Musik

13:34:27 21-04-2025

завтра замерзнет.

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Гость

15:11:30 21-04-2025

На молодежной машина провалилась...

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