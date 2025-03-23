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В Новоалтайске автомобиль провалился в яму, проехавшись по "плохим дорогам"

Горожане пожаловались на состояние дорог, но не все разделили это недовольство

23 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Автомобиль провалился в яму в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"
Автомобиль провалился в яму в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске автомобиль провалился в яму. По мнению жителей города, это связано с плохим состоянием дорог, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

"Жители Новоалтайска жалуются на состояние дорог. Так, один из автомобилей провалился в яму", – рассказала подписчица канала.

При этом не все пользователи Telegram, подписанные на "Инцидент", согласились с публикацией. Многие отметили, что водитель провалился не совсем в яму, причем на обочине, поэтому жаловаться на плохое состояние дорог неуместно:

  • "Там вообще ливневка, а не яма. Сам залез, теперь ноет, видимо, через тротуар поближе к входу хотел, или несся так, что вылетел с кругового".
  • "Какую яму, там водосток, который за километр видно, туда либо по пьяни, либо специально можно заехать".
  • "Чтобы попасть в эту яму, надо очень постараться".
  • "Где там дорога? Там обочина".
  • "Там ливневка, новость так себе".
Дорога зимой в Барнауле / Фото: amic.ru

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Происшествия Дороги жалобы и просьбы Новоалтайск

Комментарии 9

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Гость

19:37:34 23-03-2025

Одним словом Безопасные и качественные дороги

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Гость

20:45:59 23-03-2025

Гость (19:37:34 23-03-2025) Одним словом Безопасные и качественные дороги... тебе же уже написали и подтверждаю что там на обочине ливневка глубиной по колено, и не заметить её в трезвом уме и светлой памяти не возможно, проезжаю там каждый день.

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Гость

20:07:49 23-03-2025

Прокладку рулевую менять нужно. Руль водиле зачем?

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Гость

20:09:43 23-03-2025

Летел за пивасом в "Ерш". Дороги тут не при делах. Расходимся.

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Гость

21:34:22 23-03-2025

Там канава для стока, как у нас на Антона-Петрова.

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Гость

21:57:05 23-03-2025

На этом месте ранее раф 4 переворачивался. Там пивнушка в 5 метрах, в виде шайбы)

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Гость

05:20:04 24-03-2025

Что вы сами ноете. Ливневка должна быть закрыта решёткой, чтобы такого человеческого фактора не возникало.

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Гость

11:04:35 24-03-2025

Гость (05:20:04 24-03-2025) Что вы сами ноете. Ливневка должна быть закрыта решёткой, чт... Смысл класть решетки на грунт? Тогда нужно всё там бетонировать. Где деньги Зин?

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Гость

08:19:26 24-03-2025

алтайка - чОткая.
на фоте все по фэншую ))

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