В Новоалтайске автомобиль провалился в яму, проехавшись по "плохим дорогам"
Горожане пожаловались на состояние дорог, но не все разделили это недовольство
23 марта 2025, 19:30, ИА Амител
Автомобиль провалился в яму в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Новоалтайске автомобиль провалился в яму. По мнению жителей города, это связано с плохим состоянием дорог, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
"Жители Новоалтайска жалуются на состояние дорог. Так, один из автомобилей провалился в яму", – рассказала подписчица канала.
При этом не все пользователи Telegram, подписанные на "Инцидент", согласились с публикацией. Многие отметили, что водитель провалился не совсем в яму, причем на обочине, поэтому жаловаться на плохое состояние дорог неуместно:
- "Там вообще ливневка, а не яма. Сам залез, теперь ноет, видимо, через тротуар поближе к входу хотел, или несся так, что вылетел с кругового".
- "Какую яму, там водосток, который за километр видно, туда либо по пьяни, либо специально можно заехать".
- "Чтобы попасть в эту яму, надо очень постараться".
- "Где там дорога? Там обочина".
- "Там ливневка, новость так себе".
19:37:34 23-03-2025
Одним словом Безопасные и качественные дороги
20:45:59 23-03-2025
Гость (19:37:34 23-03-2025) Одним словом Безопасные и качественные дороги... тебе же уже написали и подтверждаю что там на обочине ливневка глубиной по колено, и не заметить её в трезвом уме и светлой памяти не возможно, проезжаю там каждый день.
20:07:49 23-03-2025
Прокладку рулевую менять нужно. Руль водиле зачем?
20:09:43 23-03-2025
Летел за пивасом в "Ерш". Дороги тут не при делах. Расходимся.
21:34:22 23-03-2025
Там канава для стока, как у нас на Антона-Петрова.
21:57:05 23-03-2025
На этом месте ранее раф 4 переворачивался. Там пивнушка в 5 метрах, в виде шайбы)
05:20:04 24-03-2025
Что вы сами ноете. Ливневка должна быть закрыта решёткой, чтобы такого человеческого фактора не возникало.
11:04:35 24-03-2025
Гость (05:20:04 24-03-2025) Что вы сами ноете. Ливневка должна быть закрыта решёткой, чт... Смысл класть решетки на грунт? Тогда нужно всё там бетонировать. Где деньги Зин?
08:19:26 24-03-2025
алтайка - чОткая.
на фоте все по фэншую ))