В Новоалтайске автомобиль провалился в яму, проехавшись по "плохим дорогам"

Горожане пожаловались на состояние дорог, но не все разделили это недовольство

23 марта 2025, 19:30, ИА Амител

Автомобиль провалился в яму в Новоалтайске / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Новоалтайске автомобиль провалился в яму. По мнению жителей города, это связано с плохим состоянием дорог, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

"Жители Новоалтайска жалуются на состояние дорог. Так, один из автомобилей провалился в яму", – рассказала подписчица канала.

При этом не все пользователи Telegram, подписанные на "Инцидент", согласились с публикацией. Многие отметили, что водитель провалился не совсем в яму, причем на обочине, поэтому жаловаться на плохое состояние дорог неуместно: