Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной

10 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты в Барнауле от Татьяны Жилиной / Фото: предоставлено организаторами

28 ноября в клубе "Эрмитаж" состоялось Mega Fashion Luxury Show – "Мисс и мистер Алтай 2024" и "Миссис Сибирь 2024". Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной.

В конкурсе "Мисс Алтай 2024" приняли участие шесть девушек. За звание "Мистер Алтай" боролись пятеро парней. Две прекрасные женщины выясняли, кто станет обладателем звания "Миссис Сибирь".

В итоге жюри выбрало следующих победителей. Титул "Мисс Алтай" достался Екатерине Яруниной. Второе место заняла Татьяна Чин-Фин-Чинова. "Мистером Алтай" стал Михаил Раевский, который во время конкурсов сравнивал себя с персонажем Человек-паук из комиксов. Айман Елсайед занял второе место. В его выступлениях было много восточных мотивов.

Корону "Миссис Сибирь" жюри присудило Юлии Зацепиной.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в большом фоторепортаже.