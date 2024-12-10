Человек-паук и восточные мотивы. Как в Барнауле прошел Luxury конкурс красоты?
Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной
10 декабря 2024, 07:00, ИА Амител
28 ноября в клубе "Эрмитаж" состоялось Mega Fashion Luxury Show – "Мисс и мистер Алтай 2024" и "Миссис Сибирь 2024". Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной.
В конкурсе "Мисс Алтай 2024" приняли участие шесть девушек. За звание "Мистер Алтай" боролись пятеро парней. Две прекрасные женщины выясняли, кто станет обладателем звания "Миссис Сибирь".
В итоге жюри выбрало следующих победителей. Титул "Мисс Алтай" достался Екатерине Яруниной. Второе место заняла Татьяна Чин-Фин-Чинова. "Мистером Алтай" стал Михаил Раевский, который во время конкурсов сравнивал себя с персонажем Человек-паук из комиксов. Айман Елсайед занял второе место. В его выступлениях было много восточных мотивов.
Корону "Миссис Сибирь" жюри присудило Юлии Зацепиной.
Как прошел конкурс красоты – смотрите в большом фоторепортаже.
08:59:56 10-12-2024
По фото сразу видно, что конкурс прямо лухари)))
09:09:33 10-12-2024
Карательный конкурс красоты
09:10:07 10-12-2024
Девочки есть ничо такие, а мальчики все слащавые какие то, одним словом румыны.
09:32:08 10-12-2024
какое же село... как будто очередь из поликлиники привели, переодели выпустили на подиум.
09:32:12 10-12-2024
Рабоче- крестьянский конкурс! Девченки огонь, мощные , тяжёлая артиллерия.
Пасоны так себе минус, третий род какой то.
09:33:33 10-12-2024
Рабоче- крестьянский конкурс! Девченки огонь, мощные , тяжёлая артиллерия.
Пасоны так себе минус, третий род какой то.
09:40:54 10-12-2024
Похоже на фото с сельской свадьбы. Красотки в портаках, мужики-карлики... Красота-с.
10:45:33 10-12-2024
Человека 3-4 на фото можно выделить. Остальное БЕСВКУСИЦА!
13:29:32 10-12-2024
это же юмористический конкурс? или, типа, сарказм.
Я только от офтальмолога, видимо, глаза все еще не видят из-за капель. Пересмотрю через час
16:43:54 10-12-2024
Аж в глазах зарябило)
Лухари Барнаул вилаж)