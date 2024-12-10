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Человек-паук и восточные мотивы. Как в Барнауле прошел Luxury конкурс красоты?

Организатором выступило модельное агентство Татьяны Жилиной

10 декабря 2024, 07:00, ИА Амител

Конкурс красоты в Барнауле от Татьяны Жилиной / Фото: предоставлено организаторами

28 ноября в клубе "Эрмитаж" состоялось Mega Fashion Luxury Show – "Мисс и мистер Алтай 2024" и "Миссис Сибирь 2024". Организатором мероприятия стало модельное агентство Татьяны Жилиной.

В конкурсе "Мисс Алтай 2024" приняли участие шесть девушек. За звание "Мистер Алтай" боролись пятеро парней. Две прекрасные женщины выясняли, кто станет обладателем звания "Миссис Сибирь".

В итоге жюри выбрало следующих победителей. Титул "Мисс Алтай" достался Екатерине Яруниной. Второе место заняла Татьяна Чин-Фин-Чинова. "Мистером Алтай" стал Михаил Раевский, который во время конкурсов сравнивал себя с персонажем Человек-паук из комиксов. Айман Елсайед занял второе место. В его выступлениях было много восточных мотивов. 

Корону "Миссис Сибирь" жюри присудило Юлии Зацепиной.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в большом фоторепортаже.

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НОВОСТИОбщество

Барнаул конкурсы Красота и мода

Комментарии 10

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Гость

08:59:56 10-12-2024

По фото сразу видно, что конкурс прямо лухари)))

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Анон

09:09:33 10-12-2024

Карательный конкурс красоты

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Гость

09:10:07 10-12-2024

Девочки есть ничо такие, а мальчики все слащавые какие то, одним словом румыны.

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Элен без ребят

09:32:08 10-12-2024

какое же село... как будто очередь из поликлиники привели, переодели выпустили на подиум.

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Гость

09:32:12 10-12-2024

Рабоче- крестьянский конкурс! Девченки огонь, мощные , тяжёлая артиллерия.
Пасоны так себе минус, третий род какой то.

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Гость

09:33:33 10-12-2024

Рабоче- крестьянский конкурс! Девченки огонь, мощные , тяжёлая артиллерия.
Пасоны так себе минус, третий род какой то.

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Гость

09:40:54 10-12-2024

Похоже на фото с сельской свадьбы. Красотки в портаках, мужики-карлики... Красота-с.

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Гость

10:45:33 10-12-2024

Человека 3-4 на фото можно выделить. Остальное БЕСВКУСИЦА!

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Гость

13:29:32 10-12-2024

это же юмористический конкурс? или, типа, сарказм.
Я только от офтальмолога, видимо, глаза все еще не видят из-за капель. Пересмотрю через час

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Гость

16:43:54 10-12-2024

Аж в глазах зарябило)
Лухари Барнаул вилаж)

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