Жительница Алтая получила сразу два титула на престижном конкурсе красоты
Светлана Жукова приняла участие в "Миссис Россия International 2024"
16 октября 2024, 06:25, ИА Амител
Жительница Алтайского края Светлана Жукова приняла участие в престижном конкурсе красоты "Миссис Россия International 2024", который завершился в Ростове-на-Дону.
Женщина, представляющая модельное агентство Татьяны Жилиной, получила сразу два титула – "Миссис Сибирский федеральный округ 2024" и 1-я вице "Гранд Миссис России international 2024".
44-летняя Светлана является победительницей конкурса "Миссис Барнаула 2024". О ней известно, что женщина работала в комитете соцзащиты. Однако сейчас освоила профессию лешмейкера и мастера ногтевого сервиса. Замужем, у нее две дочери. Среди увлечений – вязание, она создает изделия, которые позволяют выражать свою креативность.
Всероссийский конкурс "Миссис Россия International 2024" призван популяризировать семейные ценности и материнство, а также показать разнообразие культур многонациональной России, роль женщин в сохранении великого культурного наследия нескольких поколений, важность самых лучших женских качеств для сплоченности и взаимообогащения этих культур.
06:47:30 16-10-2024
44-летняя?! а у нее паспорт проверяли?
06:56:38 16-10-2024
а на фото с тюльпанами это тоже она? если она, то сколько лет этому фото?
16:28:48 16-10-2024
Гость (06:56:38 16-10-2024) а на фото с тюльпанами это тоже она? если она, то сколько ле... Ну вообще она там и выглядит на 44+, не меньше
16:01:48 16-10-2024
У нас нас много действительно красивых женщин, вот только в конкурсах красоты они не участвуют...А здесь...
19:08:25 16-10-2024
Гость (16:01:48 16-10-2024) У нас нас много действительно красивых женщин, вот только в... Кому что нравится, мне выращивать цветы.