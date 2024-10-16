Жительница Алтая получила сразу два титула на престижном конкурсе красоты

Светлана Жукова приняла участие в "Миссис Россия International 2024"

16 октября 2024, 06:25, ИА Амител

Участница конкурса красоты Светлана Жукова

Жительница Алтайского края Светлана Жукова приняла участие в престижном конкурсе красоты "Миссис Россия International 2024", который завершился в Ростове-на-Дону.

Женщина, представляющая модельное агентство Татьяны Жилиной, получила сразу два титула – "Миссис Сибирский федеральный округ 2024" и 1-я вице "Гранд Миссис России international 2024".

44-летняя Светлана является победительницей конкурса "Миссис Барнаула 2024". О ней известно, что женщина работала в комитете соцзащиты. Однако сейчас освоила профессию лешмейкера и мастера ногтевого сервиса. Замужем, у нее две дочери. Среди увлечений – вязание, она создает изделия, которые позволяют выражать свою креативность.

Всероссийский конкурс "Миссис Россия International 2024" призван популяризировать семейные ценности и материнство, а также показать разнообразие культур многонациональной России, роль женщин в сохранении великого культурного наследия нескольких поколений, важность самых лучших женских качеств для сплоченности и взаимообогащения этих культур.