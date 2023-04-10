Человек погиб, еще четверо пострадали в лобовом ДТП в Алтайском крае

Смертельная авария произошла неподалеку от Новокалманки

10 апреля 2023, 19:01, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Около 14:40 на 12 километре автодороги Новокалманка — Огни произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МСВД России по Алтайскому краю, 66-летний мужчина за рулем Audi A4 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Corolla под управлением 56-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Audi погиб на месте происшествия. Пассажира машины и трех пассажиров Toyota Corolla госпитализировали с различными травмами в медицинское учреждение.