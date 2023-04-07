Жителю Алтая, получившему "условку" за пьяное смертельное ДТП, изменили наказание

Теперь мужчина проведёт четыре года не дома, а в колонии-поселении

07 апреля 2023, 14:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае изменили приговор местному жителю, который устроил ДТП и скрылся, сообщает региональная прокуратура.

Жителя села Ключи признали виновным в том, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила дорожного движения, что "повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека".

"Назначено наказание в виде лишения свободы на четыре года условно. Не согласившись с выводами суда, прокуратура внесла апелляционное представление на вышеуказанный приговор", – рассказали в ведомстве.

В итоге доводы прокуратуры поддержали и приговор изменили на реальное лишение свободы – четыре года в колонии-поселении.

Ранее на Алтае произошла обратная ситуация: девушке, сбившей насмерть фельдшера, реальное наказание заменили условным.